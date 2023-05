Lula lascia il G7 senza aver incontrato Zelensky

BRASILIA - Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, tornerà in Brasile dal G7, a Hiroshima, senza aver avuto un incontro bilaterale con il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky: lo rende noto Cnn Brasil.

Fonti del Palacio do Planalto (sede della Presidenza brasiliana) non hanno spiegato perché la riunione tra i due leader non abbia avuto luogo, ma hanno precisato che il governo Lula aveva comunque proposto un orario per ricevere Zelensky.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che il più "deluso" per il mancato incontro bilaterale tra Ucraina e Brasile è stato il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva. Lo ha detto in conferenza stampa a margine del G7 a Hiroshima. Zelensky ha confermato la versione fornita dal governo brasiliano, secondo cui ci sarebbe stata un'incompatibilità di ordini del giorno. "Riguardo alle situazioni dei miei incontri, ho incontrato quasi tutti, tutti i leader, e tutti avevano i loro programmi, quindi penso che sia per questo che non abbiamo potuto incontrare il presidente brasiliano", ha detto il leader dell'Ucraina.