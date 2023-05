Maltempo, Meloni anticipa il rientro dal G7 di Hiroshima

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, terrà una conferenza stampa al Grand Prince Hotel di Hiroshima intorno alle 23 ora locale (le 16 in Italia). La premier, impegnata in Giappone per la riunione del G7, ha infatti deciso di anticipare il rientro in Italia per seguire da vicino l'emergenza maltempo che ha colpito in particolare l'Emilia Romagna.

Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, in apertura della sesta sessione di lavori del G7 ha espresso vicinanza e solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e all'Italia per la grave alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna. "Esprimo il mio cordoglio per le vittime e per quanto sta accadendo in Italia", ha affermato Kishida nel corso di una riunione a cui hanno partecipato oltre ai leader del G7 anche i rappresentanti dei Paesi ospiti e delle organizzazioni internazionali.