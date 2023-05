Zelensky ai leader arabi, alcuni di voi hanno chiuso gli occhi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato oggi "alcuni" leader arabi di non essersi schierati a fianco dell'Ucraina nella guerra in corso in Europa orientale. Parlando al summit della Lega Araba in corso a Gedda, in Arabia Saudita, Zelensky ha detto: "sfortunatamente nel mondo e anche fra voi ci sono alcuni che hanno chiuso gli occhi di fronte a queste prigioni e alle annessioni illegittime".

Zelensky ha poi invitato i leader arabi presenti al vertice della Lega Araba a "guardare con onestà" al conflitto in corso in Ucraina.

Zelensky sui social. "L'Arabia Saudita svolge un ruolo significativo e siamo pronti a portare la nostra collaborazione a un nuovo livello". "Arrivato in Arabia Saudita - scrive -. Parlerò al vertice della Lega Araba. Incontrerò il principe ereditario Muhammad bin Salman al-Saud e terrò altri colloqui bilaterali. Le nostre priorità sono il ritorno di tutti i prigionieri politici della Crimea e dei territori occupati" e "delle persone deportate illegalmente, la presentazione della nostra formula di pace" e "garanzie di sicurezza energetica per il prossimo inverno".