Lavrov, pronti a considerare proposte di pace da Africa e Sudamerica

La Russia "è pronta a prendere in considerazione le proposte degli stati africani e latino-americani per risolvere la crisi ucraina". Lo afferma il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov, come riporta la Tass. L'Occidente, sostiene Lavrov, "insiste che è pronto a considerare solo il piano di Zelensky".

I Paesi occidentali "vogliono continuare il conflitto" in Ucraina e stanno "attuando quella che ora si chiama escalation". Ma se continuano ad elevare il livello dello scontro devono aspettarsi "probabilmente una reazione corrispondente, almeno secondo le leggi della fisica e del tempo di guerra" ha sottolineato d'altra parte Lavrov, in un'intervista alla televisione Zargrad ripresa dall'agenzia Ria Novosti.

Lavrov ha fatto riferimento in particolare alla fornitura di sistemi missilistici a lunga gittata da parte della Gran Bretagna a Kiev e al dibattito in corso tra i Paesi Nato sulla possibile fornitura di jet militari.