Nuovo accordo tra ANSA e l'agenzia indonesiana Antara

L'Agenzia ANSA e Antara, agenzia di informazione dell'Indonesia, hanno concluso un accordo di collaborazione che prevede la possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e l'opportunità di sviluppare offerte commerciali congiunte ai propri clienti - media, istituzioni e aziende - dei rispettivi Paesi.

La firma dell'accordo è avvenuta con modalità virtuali, alla presenza dell'Ambasciatore d'Italia in Indonesia Benedetto Latteri, del Direttore per gli Affari Europei del Ministero degli Affari Esteri dell'Indonesia Widya Sadnovic e dell'Incaricata d'Affari dell'Ambasciata indonesiana a Roma Lefianna Hartati Ferdinandus.

L'Ambasciatore Latteri ha espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto: "L'accordo odierno collega finalmente i sistemi dell'informazione dei nostri Paesi, accorciandone sensibilmente la distanza geografica, almeno in senso figurato. Lo scambio di notizie tra ANSA ed ANTARA assicurerà una più solida conoscenza reciproca tra Italia ed Indonesia, rafforzando in tal modo le relazioni in tutti gli ambiti. Ritengo che l'evoluzione del rapporto tra Roma e Jakarta passi per una maggiore consapevolezza in Italia di cosa è e potrà divenire in futuro l'Indonesia, un Paese troppo spesso conosciuto meramente come splendida meta turistica, ma che rappresenta il quarto Paese al mondo per popolazione e la potenziale quarta economia globale in un prossimo futuro. L'intesa tra ANSA ed ANTARA è un perfetto esempio di scambi people-to-people tra Italia ed Indonesia.

Ritengo che le relazioni tra i nostri Paesi debbano basarsi proprio su questi rapporti, costruiti quotidianamente dell'ottimo lavoro svolto dalle nostre imprese, accademici e ricercatori che svolgono da decenni la loro opera nell'arcipelago".

Il Direttore per gli Affari Europei del Ministero degli Affari Esteri dell'Indonesia Widya Sadnovic si è congratulato per la collaborazione e ha espresso la speranza per l'ulteriore sviluppo delle relazioni tra i due Paesi. "Nell'ambito delle nostre esigenze di informazioni rapide e accurate, credo che questa collaborazione potrebbe essere il ponte di cui abbiamo bisogno per rafforzare le relazioni tra Indonesia e Italia", ha detto Sadnovic.

Il Direttore di Antara, Akhmad Munir, a nome del Presidente Direttore Meidyatama SuryodiningratIl, ha affermato che "la collaborazione arricchirà l'informazione fornita dall'agenzia di stampa ANTARA e arricchirà la conoscenza delle persone sull'Italia. In quest'era di informazioni veloci e facili da ottenere, la collaborazione tra le agenzie di stampa è importante per fornire informazioni e notizie accurate e affidabili." "Lo scambio dei rispettivi notiziari è essenziale per una migliore copertura di ciò che avviene nei due Paesi" ha dichiarato l'Amministratore delegato dell'ANSA Stefano De Alessandri. "L'accordo costituirà anche l'occasione per stipulare accordi commerciali in grado di promuovere la visibilità in Indonesia delle aziende italiane e viceversa".