Tajani: 'L'Europa non è un'opzione, la guerra lo dimostra'

"Oltre 80 anni dopo, la storia europea ci ha dimostrato l'importanza del percorso di integrazione e del lavoro comune. Invito quindi i giovani, protagonisti di questo evento, a riflettere su cosa sia per voi l'Europa. Il ritorno di una brutale guerra di aggressione in Europa, dopo decenni di pace, ci pone davanti a una sfida particolarmente difficile. Questa guerra minaccia i valori fondanti del progetto europeo: la libertà, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un video messaggio al Ventotene Europa Festival, rivolto ai giovani.

"Lavoriamo per una Europa protagonista, che affronti le sfide globali con grandi progetti, che non si perda nei micro-regolamenti, che assicuri solidarietà e crescita.

Lavoriamo per un'Europa più efficace. Iniziative come il Ventotene Europa Festival sono fondamentali perché contribuiscono a rafforzare il sentimento di appartenenza all'Unione Europea, a cominciare dalle nuove generazioni", ha aggiunto Tajani.

"L'Europa non è un'opzione, ma una necessità e si costruisce a partire dalle comunità, dai cittadini, dai giovani. Il governo italiano lavora per rendere l'Europa più forte e capace di affrontare le sfide globali che si presentano davanti a noi, a partire da una gestione davvero europea e comune dei flussi migratori e della lotta ai trafficanti di esseri umani", ha concluso il ministro.