Jill Biden allo street party offerto dai Sunak per l'incoronazione

C'è anche la first lady americana Jill Biden tra gli ospiti d'onore dello street party offerto da Rishi Sunak nel quadro delle migliaia di ritrovi popolari analoghi organizzati oggi nel Regno Unito per continuare a festeggiare l'incoronazione solenne di ieri di re Carlo e della regina Camilla. La moglie di Joe Biden, inviata a rappresentare gli Usa anche alla cerimonia nell'abbazia di Westminster, si è fermata un giorno in più a Londra e - approfittando di un tempo più soleggiato rispetto a ieri - non ha mancato l'appuntamento dell'invito del premier britannico.

Jill è stata ricevuta fra sorrisi e abbracci da Sunak e da sua moglie, Akshata Murty, businesswoman ed ereditiera figlia di uno dei magnati più ricchi dell'intera India, in un clima estremamente rilassato. L'occasione è stata utile per ribadire anche l'asse tra Londra e Washington nel sostegno all'Ucraina contro la Russia, dopo che la first lady si era già presentata alla liturgia di ieri a Westminster vestita con i colori del vessillo nazionale ucraino. Al party di Downing Street sono infatti stati invitati - fra circa 130 ospiti - non solo volontari britannici impegnati in progetti sociali, ma anche rifugiati e reduci ucraini che in questi mesi hanno trovato asilo sull'isola.



Incoronazione Carlo III, Sunak e Jill Biden al Big Lunch in Downing Street