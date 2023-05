Kate e William sono in prima fila, George è paggetto d'onore

Il principe e la principessa di Galles siedono in prima fila all'Abbazia di Westminster dove è in corso l'incoronazione di Carlo III e tra loro ci sono la principessa Charlotte e il principe Louis, il secondo e il terzogenito della coppia reale, mentre George è vicino all'altare perchè nella cerimonia ha il ruolo di paggetto d'onore. Kate Middleton ha scelto per l'occasione un abito Alexander McQueen in crepe di seta avorio con ricami tridimensionali e altamente simbolici: rosa, cardo, narciso e trifoglio a rappresentare le quattro nazioni del Regno Unito (Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord). Ha scelto inoltre di non indossare una tiara, ma una 'headband' (Jess Collett x Alexander McQueen) che è un intreccio di foglie realizzato in argento e cristalli. Indossa inoltre orecchini con perle e diamanti appartenuti alla principessa Diana proprio in omaggio alla suocera scomparsa, mentre ricorda la regina Elisabetta II indossando una collana che fu un dono di re Giorgio VI alla figlia, l'allora principessa Elisabetta.

La mise di Kate sembra riprodotta in una versione in miniatura per la principessina Charlotte: anche lei quindi in avorio con ricami argento e un 'headband' tra i capelli.