Il principino Louis sbadiglia e chiacchera con Charlotte

Sbadiglia, si muove, guarda il soffitto, attira l'attenzione della sorella Charlotte, parla con la mamma.

E' il principino Louis, il terzogenito di William e Kate che, seduto in prima fila nella abbazia di Westminster durante l'incoronazione di Carlo III, tenta nuovamente di rubare la scena. Non è la prima volta che il più piccolo dei Cambridge - di cinque anni e quarto in linea di successione- viene immortalato da obiettivi e telecamere mentre fa il birichino. Hanno fatto il giro del mondo le immagini mentre fa versi e boccacce affacciato al balcone di Buckingham Palace con il resto della famiglia reale durante le celebrazioni per il Giubileo della regina Elisabetta II lo scorso settembre.