Tajani, il governo non era informato della missione di pace vaticana

"La missione di pace è stata annunciata da papa Francesco, tocca a loro dire quello che stanno facendo, non è ancora chiaro quali siano i contatti tra la diplomazia vaticana e quelle russa e ucraina. Per quanto ci riguarda ogni iniziativa per la pace è positiva. Noi come governo italiano non avevamo avuto informazioni specifiche ma si sapeva che anche il Vaticano sta lavorando su questo aspetto". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ad Agorà su Rai3.

Il primo riconoscimento da parte di Cina e India dell'aggressione russa all'Ucraina "è "un timido segnale che va nella giusta direzione. Loro si sono astenuti sul preambolo e poi hanno votato il documento finale. Mi auguro che la Cina e l'India facciano scelte coraggiose. Mi auguro che soprattutto la Cina convinca Mosca a fare marcia indietro e raggiungere un accordo con l'Ucraina e concluda la guerra", ha detto il ministro.