Ambientalisti imbrattano la Fondazione Vuitton a Parigi

La facciata della Fondazione Louis Vuitton di Parigi è stata imbrattata di vernice questa mattina dall'organizzazione ambientalista Extinction Rebellion, che ha rivendicato l'azione per denunciare l'"ottimizzazione fiscale" del gruppo del lusso Lvmh.

In un video postato su Twitter dal giornalista Clement Lanot, un gruppo di attivisti è stato ripreso mentre spruzzava vernice arancione e rosa sulle facciate trasparenti dell'edificio utilizzando "estintori" e "bombe di vernice" fatte di "piccoli palloncini".

"Nell'attuale contesto sociale, in cui i francesi rinunciano a un pasto al giorno a causa dell'inflazione, la salute dei grandi gruppi è indecente", ha dichiarato il portavoce di Extinction Rebellion. Aggiungendo: "Le richieste salariali e sociali dei sindacati hanno il nostro pieno sostegno", riferendosi al corteo intersindacale del Primo Maggio che partirà da Place de la République alle 14,00.

Alla Fondazione Louis Vuitton, uno dei musei più popolari di Parigi, è in corso la mostra "Basquiat x Warhol, à quatre mains". (ANSA).