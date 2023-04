Un'altra strage in Ucraina: il bilancio è di 23 morti

Un missile russo ha colpito questa mattina un edificio residenziale di nove piani provocando la morte di tre civili e il ferimento di altri otto a Uman, nella regione di Cherkasy, nell'Ucraina centrale: ha reso noto il capo dell'ufficio presidenziale Andriy Yermak citato dai media del Paese.

Il numero dei morti è salito a 23, di cui 4 sono bimbi.

"Oggi è un giorno di tristezza per noi. Ma come parte dell'identità ucraina di sopravvivere e superare le difficoltà, sono certo che la città si riprenderà. Lo dimostrano già i tanti volontari che aiutano qui". Lo ha detto all'ANSA la sindaca di Uman, Iryna Pletnyova, sul luogo dell'attacco russo. "C'è la guerra nel nostro Paese e un attacco tutti i giorni, dobbiamo essere pronti. Ma come la maggior parte degli ucraini, molti cittadini non seguono gli allarmi", ha spiegato. "Sin dai primi minuti abbiamo organizzato tutti i servizi sotto la nostra responsabilità, dopo 20 minuti tutti i soccorritori erano qui e abbiamo dato aiuto".