Juan Carlos di Spagna avrebbe una figlia segreta

(ANSA) - MADRID, 27 APR - L'attuale re di Spagna Felipe VI e le principesse Elena e Cristina non sarebbero gli unici figli di Juan Carlos I: a sostenerlo è un libro di prossima uscita, di cui oggi la testata digitale El Confidencial pubblica un estratto, secondo cui l'ex monarca avrebbe anche una "figlia segreta", Alejandra, frutto di una relazione extra-coniugale con un'aristocratica.

La notizia è firmata dai giornalisti Juan María Olmo e David Fernández, cronisti rispettivamente di El Confidencial e Infobae e autori del libro 'King Corp. L'impero mai raccontato di Juan Carlos I' (Libros del K.O., in uscita l'8 maggio). Secondo i due giornalisti, Alejandra è nata successivamente ai tre figli riconosciuti di Juan Carlos (la cui madre è la regina emerita Sofia, moglie dell'ex monarca) ed è cresciuta in una famiglia dell'alta società madrilena, prima di formare una famiglia propria. Non sarebbe stata a conoscenza della reale identità di suo padre biologico nell'infanzia.

All'interno della famiglia reale, "tutti sono a conoscenza" di questi fatti, secondo Olmo e Fernández. E la possibile esistenza di una figlia non riconosciuta di Juan Carlos è in realtà da anni oggetto di voci di corridoio negli ambienti dell'élite aristocratica madrilena. Gli autori della notizia pubblicata oggi da El Confidencial sostengono che l'esistenza di una figlia segreta del re emerito è stata confermata loro da tre fonti: un'ex amante di Juan Carlos, un imprenditore amico dell'ex monarca da decenni e un ex compagno di Alejandra stessa.

La prima reazione della Casa Reale alla notizia è stata un "no comment", secondo l'agenzia di stampa Efe. Già in passato, più volte sono apparsi su media iberici rumors di presunti figli non riconosciuti di Juan Carlos. (ANSA).