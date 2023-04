Kamala Harris conferma il ticket con Biden per il 2024

Kamala Harris, attuale vicepresidente degli Stati Uniti, conferma la sua corsa in ticket con Joe Biden per le elezioni presidenziali del 2024. La prima vicepresidente donna in Usa ha rilanciato sul suo profilo Twitter il video diffuso oggi da Biden con cui il presidente ha ufficializzato la sua ricandidatura alla Casa Bianca, e ha scritto: "In quanto americani, crediamo nella libertà e crediamo che la nostra democrazia può soltanto essere forte quanto forte è la determinazione a lottare per difenderla. Ecco perché Joe Biden ed io corriamo per la rielezione". (ANSA).