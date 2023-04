Esercitazioni russe contro 'aerei nemici' sul Baltico

Una decina di caccia russi della flotta del Baltico hanno partecipato oggi a una esercitazione in cui è stato simulato un tentativo di attacco di aerei nemici alla Federazione russa. Secondo l'ufficio stampa della flotta, citato dall'agenzia Interfax, i jet Sukhoi Su-27 si sono alzati in volo per abbattere i velivoli che, secondo i piani dell'esercitazione, intendevano colpire con missili e bombe "strutture militari strategicamente importanti". Gli obiettivi nemici sono stati virtualmente "distrutti durante una battaglia aerea", aggiunge la fonte.