'Il Mare del Nord sarà il maggior centro green al mondo'

"Il Mare del Nord sarà il maggior centro energetico verde al mondo". Lo ha annunciato il premier belga Alexander De Croo, che ha ospitato il summit di Ostenda, al termine del quale i 9 partecipanti - Belgio, Francia, Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Lussemburgo, Irlanda, Norvegia e Regno Unito - hanno firmato una dichiarazione congiunta. "In risposta all'aggressione della Russia contro l'Ucraina e ai tentativi di ricatto energetico contro l'Ue, accelereremo gli sforzi per ridurre il consumo di combustibili fossili e la dipendenza dall'import, promuoveremo le rinnovabili" e "garantiremo la resilienza dell'infrastruttura off-shore".

Ue, 'servono forti misure per la sicurezza nel Mare del Nord' "La posta in gioco" nel Mare del Nord "si è fatta più alta" a causa della guerra in Ucraina, con la necessità di "forti misure per rafforzare la sicurezza dell'infrastruttura energetica dell'Ue". Così la commissaria Ue all'Energia, Kadri Simson, al termine del summit del Mare del Nord a Ostenda. Un anno fa, al primo vertice dell'area, il "messaggio" era che "le energie rinnovabili offshore devono diventare uno dei pilastri chiave della nostra futura indipendenza energetica" e ora "dobbiamo continuare i nostri sforzi", cioè "promuovere il risparmio energetico, accelerare sulle rinnovabili e iniziare a rifornire gli stock di gas".

Ue, in un anno tagliata la dipendenza energetica da Mosca "E' stato l'anno di una grave crisi energetica innescata dalla guerra di Russia, ma insieme siamo riusciti a sbarazzarci della nostra dipendenza dai combustibili fossili russi e ci siamo diversificati dalla Russia rivolgendoci a partner affidabili". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa al termine del summit del Mare del Nord a Ostenda. "I cittadini dell'Ue hanno ridotto i consumi di energia del 20%, ma la cosa più importante è che abbiamo investito massicciamente nelle energie rinnovabili", ha evidenziato. "La Commissione Ue contribuirà a raggiungere gli obiettivi di Ostenda" attraverso "un quadro normativo più semplice con la nostra legge sull'industria Net Zero, un uso incentivato delle energie rinnovabili con la riforma del mercato dell'elettricità e forniture sicure di materie prime essenziali", ha sottolineato von der Leyen. "L'anno scorso per la prima volta abbiamo generato più elettricità dall'eolico e dal solare rispetto al gas", ha spiegato von der Leyen rimarcando come il mare del Nord "può diventare il principale corridoio per l'import di idrogeno rinnovabile".

Von der Leyen, 'eolico ci porterà a neutralità climatica' "Sono felice di essere a Ostenda per il 'North Sea Summit'. Oggi Belgio, Danimarca, Germania, Olanda, Lussemburgo, Francia, Irlanda, Norvegia e Gran Bretagna raddoppieranno gli obiettivi fissati l'anno scorso a Esbjerg per la produzione di energia eolica offshore. Abbiamo bisogno di questa ambizione. Ci darà tutto il vento di cui abbiamo bisogno nelle nostre vele, mentre ci avviamo verso la neutralità climatica." Lo scrive la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un tweet.

Scholz, 'proteggere l'industria off-shore Ue dalla Russia' Davanti alle minacce di Mosca, "dobbiamo proteggere efficacemente la nostra industria off-shore" e le sue infrastrutture "come Paesi vicini", e "su questo anche l'Ue e la Nato svolgono un ruolo importante". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz al termine del summit del Mare del Nord a Ostenda. "Gli ultimi mesi hanno dimostrato che in Europa è fondamentale lavorare a stretto contatto sulle questioni energetiche" e "dopo l'invasione russa dell'Ucraina abbiamo dovuto renderci indipendenti dal potere energetico di Mosca, cosa che siamo riusciti a fare con il sostegno di amici e vicini", ha evidenziato il cancelliere.

Il Mare del Nord "può diventare un luogo dove generare molta energia" e rappresentare "un grande centro interconnesso oltre i confini nazionali", ha detto Scholz . "Qui si può produrre eolico offshore e idrogeno pulito", ha sottolineato Scholz, indicando che "in un tempo molto breve il Mare del Nord sarà un luogo molto più importante per la produzione di energia di quanto già non sia oggi". Con l'incontro odierno i leader dei 9 Paesi della regione hanno "l'occasione per fare progressi", ha aggiunto il cancelliere.

Bettel, 'il nucleare non è sicuro, sostengo le rinnovabili' "Tutto quello che è relativo al nucleare non è sicuro, non è durevole, e dei rifiuti non si sa cosa farne, lo smaltimento richiede molti anni. Sostengo ogni progetto che mostra che ci sono alternative al nucleare". Lo ha detto il premier del Lussemburgo, Xavier Bettel, rispondendo a una domanda sul sostegno all'atomo al suo arrivo al summit dei Paesi del Mare del Nord nella città portuale belga di Ostenda. "Tutto quello che è rinnovabile è sicuro", ha aggiunto.