Luigi Di Maio indicato dall'Ue come inviato per il Golfo

"Dopo un'attenta valutazione, considero Luigi Di Maio il candidato più adatto" all'incarico di inviato Ue per il Golfo. Lo scrive l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, nella lettera inviata agli Stati membri per indicare la nomina dell'ex ministro degli Esteri. "In quanto ex ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio ha il necessario profilo politico a livello internazionale per questo ruolo", evidenzia Borrell.



Insorge la Lega: "Gli Italiani hanno votato: hanno scelto e continuano a scegliere il centrodestra, non sinistra o grillini. Quella di Bruxelles è una indicazione vergognosa, un insulto all'Italia ed a migliaia di diplomatici in gamba".