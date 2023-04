Il principe Louis compie 5 anni, nel ritratto posa in carriola

l più piccolo dei Cambridge, il principe Louis, oggi compie cinque anni e per la ricorrenza viene diffuso un suo ritratto ufficiale che lo vede sorridente in maglioncino colorato con sullo sfondo un prato verde. Ma anche un'immagine in cui il quarto in linea di successione al trono si diverte mentre posa in una carriola portato a passeggio dalla mamma Kate.

I ritratti sono opera della fotografa Millie Pilkington e non della principessa di Galles che negli anni aveva invece voluto immortalare lei stessa la famiglia avendo coltivato una passione per la fotografia: nel 2021 ha anche pubblicato, in partnership con la National Portrait Gallery, un libro fotografico dal titolo 'Hold still' ('Resta fermo') sulla pandemia. Nei giorni scorsi Kate Middleton ha invece diffuso una fotografia della scomparsa regina Elisabetta II che avrebbe compiuto 97 anni il 21 aprile, in cui la si ritrae circondata dai suoi nipoti e pronipoti. (ANSA).