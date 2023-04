Sondaggio, Trump resta in testa, avanti di 14 punti su DeSantis

NEW YORK - Donald Trump mantiene un vantaggio a due cifre su Ron DeSantis. In un sondaggio del Wall Street Journal, l'ex presidente è avanti di ben 13 punti sul governatore della Florida, suo papabile sfidante alle primarie repubblicane. Trump ha infatti il 51% delle preferenze mentre DeSantis il 38%. Includendo nella sfida anche la candidata repubblicana Nikky Haley, il tycoon resta saldamente in testa con il 48% contro il 24% del governatore della Florida e il 5% di Haley.