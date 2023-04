Cina, pronti a facilitare colloqui pace Israele-Palestina

Il ministro degli Esteri cinese Qin Gang ha detto alle controparti israeliane e palestinesi, Eli Cohen e Riyad Al-Maliki, che il suo paese è pronto ad aiutare "a facilitare i colloqui di pace". Lo riporta l'agenzia statale Xinhua, secondo cui Qin ha incoraggiato le parti, in telefonate separate, a compiere "passi per riprendere i colloqui di pace.

In entrambe le chiamate, il ministro ha sottolineato la spinta della Cina per i colloqui di pace sulla base dell'attuazione di una "soluzione a due stati". La Cina ha intrapreso una recente offensiva diplomatica, mediando il ripristino dei legami a marzo tra Iran e Arabia Saudita.