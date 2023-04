Il presidente della commissione Difesa della Duma Andrey Kartapolov ha annunciato oggi l'applicazione di nuove regole per le convocazioni militari in Russia, affermando che il Paese non sta attualmente pianificando un'altra ondata di mobilitazione. Le nuove regole riguarderanno sia i militari di leva che tutti i riservisti, ha dichiarato alla Tass Kartapolov. E ha sottolineato che non si sta preparando un nuovo richiamo.