Macron interrotto durante il suo discorso sull'Europa all'Aia

Il presidente francese, Emmanuel Macron, è stato "brevemente interrotto da un gruppo di persone" mentre si apprestava a pronunciare il suo discorso sull'Europa presso il centro di ricerche olandese all'Aia, nel quadro della sua visita di Stato di due giorni nei Paesi Bassi: è quanto riferisce Bfmtv, precisando che dei "militanti hanno tentato di appendere uno striscione nella sala in cui il presidente ha iniziato il suo discorso". "Sono stati evacuati con la forza dalla security", aggiunge l'emittente francese.

"Dov'è la democrazia francese?": hanno gridato alcuni manifestanti a Macron, interrompendo il discorso del presidente francese sull'Europa all'Aia, nei Paesi Bassi. "La convenzione sul clima non viene rispettata", hanno deplorato i dimostranti, in riferimento alla grande consultazione pubblica che Macron lanciò in Francia per raccogliere suggerimenti nella lotta ai cambiamenti climatici. I manifestanti hanno poi dispiegato uno striscione con la scritta in inglese: ''Presidente della violenza e dell'ipocrisia''.

Macron ha cominciato una visita ufficiale nei Paesi Bassi e, accompagnato dalla moglie Brigitte, è stato accolto questa mattina con tutti gli onori al Palazzo Reale di Amsterdam dal Re Willem-Alexander e dalla moglie Maxima. Durante la missione nei Paesi Bassi, la prima per un presidente francese da 23 anni, Parigi e l'Aia firmeranno, tra l'altro, un 'patto per l'innovazione'. Macron si recherà anche in visita presso i laboratori di fisica quantistica dell'università di Amsterdam. La coppia presidenziale, accompagnata dal re e dalla regina d'Olanda, visiteranno inoltre l'eccezionale mostra Vermeer al Rijksmuseum prima di rientrare domani sera a Parigi.