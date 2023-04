Xi, 'Taiwan è il fulcro degli interessi della Cina, esclusi compromessi'

Taiwan è il "fulcro degli interessi della Cina" e Pechino non scenderà ad alcun compromesso. E' il monito del presidente Xi Jinping, maturato poche ore dopo l'incontro a Los Angeles tra la presidente dell'isola Tsai Ing-wen e lo speaker della Camera Usa Kevin McCarthy, pronunciato nel bilaterale avuto ieri con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. "Chiunque faccia storie su una questione cinese non sarà mai d'accordo con il governo e il popolo cinese - ha detto Xi, secondo una nota diffusa nelle scorse ore dalla diplomazia di Pechino -. E' un pio desiderio aspettarsi che la Cina scenda a compromessi su Taiwan".

Da parte sua, iI presidente francese Emmanuel Macron è arrivato a Guangzhou (Canton), il capoluogo del ricco Guangdong, ultima tappa della sua visita di Stato di tre giorni in Cina. In agenda c'è un incontro con gli studenti alla Sun Yat-sen University, uno dei principali centri accademici

mandarini che gestisce una serie di progetti di collaborazione con istituzioni educative e di ricerca in Francia, hanno ricordato i media statali. In serata, Macron incontrerà ancora il presidente Xi Jinping con il quale avrà una cena privata.

Il ministero degli Esteri cinese ha annunciato oggi una serie di sanzioni contro la Reagan Library, l'Hudson Institute e dei loro direttori, come ritorsione per l'incontro di mercoledì tra la presidente di Taiwan Tsai Ing-wen e lo speaker della Camera americana Kevin McCarthy. "Nonostante le ripetute rappresentazioni e la ferma opposizione della Cina, gli Stati Uniti hanno insistito per consentire alla leader taiwanese Tsai Ing-wen di 'transitare' negli Usa per impegnarsi in attività politiche dal 29 al 31 marzo e dal 4 al 6 aprile 2023", ha riferito il dicastero. Ulteriori sanzioni sono state annunciate anche su altre associazioni e cittadini taiwanesi.

L'Hudson Institute e la Reagan Library sono accusati di aver fornito a Tsai "una piattaforma e una convenienza per impegnarsi in attività separatiste di indipendenza di Taiwan negli Stati Uniti", violando gravemente il principio della 'Unica Cina', le disposizioni dei tre comunicati congiunti sino-americani e danneggiando la sovranità e l'integrità territoriale della Cina. Di conseguenza, le due istituzioni sono destinatarie di

"limitazioni rigorose" quanto a scambi e rapporti con controparti cinesi, mentre ai loro responsabili (Sarah May Stern e John P. Walters, presidente del board e direttore dell'Hudson Institute; John Heubusch e Joanne M. Drake, ex direttore esecutivo e direttore amministrativo della Fondazione Reagan) è stato disposto il "congelamento di beni mobili, immobili e altri tipi di beni all'interno" della Cina, oltre che il blocco del rilascio dei visti e lo scambio con entità cinesi.

Ma intanto un'altra delegazione bipartisan del Congresso Usa è da ieri a Taiwan, e dovrebbe incontrare Tsai -il cui rientro a Taipei è in programma oggi - domani stesso. "Essere qui invia un segnale al Partito comunista cinese che gli Usa sostengono Taiwan e che rafforzeremo Taiwan, e vogliamo che ci pensino due volte prima di invadere Taiwan", ha detto Michael McCaul, presidente della commissione Esteri della Camera, a capo del gruppo di otto parlamentari che ha visitato anche il Giappone e la Corea del Sud in questa missione in Estremo Oriente. La delegazione americana ha iniziato la sua visita incontrando il vicepresidente taiwanese William Lai, che probabilmente sarà il candidato del Partito democratico progressista di Tsai alle presidenziali del 2024.

"Voglio chiarire che gli Usa sono accanto a voi e vi proteggeranno", ha affermato McCaul, secondo i media locali, precisando che "proteggiamo Taiwan armandovi, addestrandovi ed essendo pronti a difendervi se necessario". È vero che dobbiamo prepararci a una guerra per evitarne una

- ha replicato Lai - e dobbiamo essere pronti a combattere per fermare una guerra".

E la Cina ha inviato ancora navi da guerra e aerei vicino a Taiwan, in una mossa vista come una contromisura all'incontro tenuto a Los Angeles tra la presidente Tsai e lo speaker della Camera McCarthy. Tre unità hanno navigato nelle acque che circondano l'isola, mentre un jet da combattimento e un elicottero antisommergibile hanno attraversato la zona di identificazione della difesa aerea, nel resoconto del ministero

della Difesa di Taipei. La portaerei cinese Shandong, la prima tutta made in China, è da mercoledì nelle acque sudorientali, nella sua prima attività di addestramento verso il Pacifico occidentale dal suo varo avvenuto nel 2019.

"La Cina adotterà misure ferme e energiche per salvaguardare fermamente la sovranità nazionale e l'integrità territoriale", ha ribadito la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning. Lo scorso agosto, Pechino decise di mobilitare navi da guerra, missili e aerei da combattimento nelle acque e nei cieli intorno a Taiwan nella sua più grande dimostrazione di forza in risposta alla visita a Taipei dell'allora spekaer della Camera Nancy Pelosi.