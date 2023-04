Mosca: 'Inutili le pressioni per il giornalista Usa'

I tentativi di pressione sulla Russia per il rilascio del giornalista del Wsj Evan Gershkovich sono "inutili". Lo afferma il ministero degli Esteri russo annunciando che il viceministro Serghei Ryabkov e l'ambasciatrice americana Linne Tracy hanno discusso della detenzione del giornalista in Russia. Lo riporta Ria Novosti.



Il 18 aprile il tribunale distrettuale Lefortovsky di Mosca prenderà in esame il ricorso della difesa di Evan Gershkovich, il corrispondente dell'ufficio di Mosca del Wall Street Journal accusato di spionaggio, come riporta Interfax. "Il Tribunale di Mosca ha fissato l'udienza dei ricorsi degli avvocati per il 18 aprile", ha dichiarato a Interfax il servizio stampa del tribunale. Come previsto, il Tribunale di Mosca terrà l'udienza a porte chiuse alla presenza di Gershkovich, poiché i materiali del procedimento sono riservati. Il 30 marzo, il Tribunale distrettuale Lefortovsky di Mosca ha posto Gershkovich agli arresti fino al 29 maggio in risposta alla richiesta degli investigatori.