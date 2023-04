Francia: Cgt, 400.000 manifestanti in piazza a Parigi

Sono 400.000 i manifestanti scesi oggi in piazza a Parigi nel quadro della undicesima giornata di scioperi e proteste nazionali contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron, secondo quanto annunciato dal sindacato Cgt.

Il dato è in calo rispetto alla manifestazione del 28 marzo, quando la stessa Cgt aveva conteggiato 450.000 manifestanti nelle strade della capitale mentre ancora si attendono le cifre del ministero dell'Interno.

Tensioni si sono registrate a Parigi a margine dell'undicesima giornata di scioperi e manifestazioni nazionali. Un inizio di incendio è scoppiato dinanzi a La Rotonde, celebre brasserie della rive gauche parigina, tra i ristoranti preferiti di Emmanuel Macron. Dalle immagini diffuse da Bfm-Tv, le fiamme - rapidamente spente dai vigili del fuoco - hanno divorato una parte del tendone rosso all'esterno della brasserie dove Macron festeggiò il risultato elettorale nel primo turno delle elezioni presidenziali del 2017. Da metà pomeriggio, in questa undicesima giornata di scioperi e proteste nazionali contro la riforma delle pensioni, un gruppo di facinorosi si è radunato nella zona tra Boulevard Montparnasse e rue Vavin, lanciando oggetti contro la brasserie, ora protetta da un ingente schieramento di agenti in tenuta antisommossa.

La polizia di Parigi ha messo in guardia sulla presenza di un "gruppo a rischio", presente lungo il Boulevard Montparnasse, all'angolo con la rue Vavin, nel cuore della rive gauche parigina. La giornalista di Le Figaro presente sul posto, Jeanne Fayol, spiega che "un gruppo è al centro di uno scontro che si va preparando" sul posto. "I botti si moltiplicano e (i facinorosi) lanciano oggetti contro i gendarmi Crs, appostati all'angolo di una strada". Al momento, sono 8 le persone fermate a margine del corteo nella capitale, 1330 i controlli realizzati dalla polizia prima della partenza della manifestazione. Tensioni tra manifestanti e polizia anche in altre città di Francia come Nantes.