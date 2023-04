I talebani vietano alle afghane di lavorare per l'Onu

I talebani hanno emesso un "ordine" per vietare alle donne afghane impiegate dall'Onu, finora risparmiate da tali restrizioni, di lavorare ovunque in Afghanistan, ha annunciato oggi il portavoce Onu, denunciando una decisione "inaccettabile e francamente inconcepibile". "Ci è stato detto attraverso diversi canali che il divieto si applica a tutto il Paese", ha affermato Stéphane Dujarric, mentre la missione delle Nazioni Unite nel Paese aveva indicato all'inizio della giornata che ai dipendenti afghani dell'Onu era stato impedito di lavorare in una regione dell'Est.