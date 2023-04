Usa: tornado, il bilancio delle vittime sale a 11

Sale a 11 il numero dei morti causati dal passaggio di oltre 50 tornado in sette stati nel Midwest e nel Sud Usa tra ieri sera e stamane. Lo riporta la Cnn. Il bilancio più pesante è quello dell'Arkansas, dove le tempeste hanno ucciso cinque persone: quattro nella piccola città di Wynne e un'altra persona a Little Rock.

Tre persone sono morte in Indiana, mentre nella contea di Madison, in Alabama, una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite durante la notte. Un'altra vittima è stata segnalata nella contea di Pontotoc, in Mississippi, e infine in Illinois il tornado ha spazzato via il tetto di un teatro dove si stava esibendo una band metal uccidendo una persona.