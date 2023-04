Potente tornado in Arkansas, distrutte case ed alberi

Un potente tornado ha colpito la città di Little Rock, in Arkansas, questo pomeriggio distruggendo case, abbatendo alberi e costringendo i meteorologi della sede locale del Weather Service ad evacuare l'ufficio. Lo riporta il New York Times.

Secondo gli esperti, il tornado fa parte di un complesso e pericoloso sistema di tempeste che nei prossimi giorni colpirà l'Upper Midwest e il sud degli Stati Uniti. Nella zona di Little Rock sono rimaste ferite diverse persone anche se non è chiaro quante e quali siano le loro condizioni. Impressionanti le immagini circolate sui media locali dove si vedono alberi sferzati dal vento fortissimi e i detriti delle case. Per le prossime ore è stata decretata l'emergenza anche nelle città vicine di Sherwood e Jacksonville.