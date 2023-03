"Non vedo l'ora di alzare la bandiera della Finlandia al quartier generale della Nato nei prossimi giorni. Insieme siamo più forti e più sicuri". Lo scrive in un tweet il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, congratulandosi con il presidente finlandese Sauli Niinisto "per il completamento della storica ratifica dell'adesione della Finlandia".