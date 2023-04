Ucraina: Kuleba, Cina sta valutando invito Zelensky a Xi

(ANSA) - LONDRA, 30 MAR - La Cina ha fatto sapere all'Ucraina, attraverso i canali diplomatici, di stare per ora "valutando attentamente" l'invito rivolto dal presidente Volodymyr Zelensky al presidente Xi Jinping a visitare Kiev, o almeno ad avere una conversazione telefonica diretta dopo il vertice recente del leader di Pechino a Mosca con Vladimir Putin. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, durante un intervento in video a un incontro promosso dalla Chatham House britannica. Secondo Kuleba, i 12 punti evocati da Xi a margine della sua visita in Russia su un'ipotetica pace futura sono stati un modo per "testare le acque". (ANSA).