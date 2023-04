Kiev, abbiamo bisogno dei caccia F-16 occidentali

"L'Ucraina ha bisogno di F-16" occidentali. Lo torna a chiedere Valerii Zaluzhnyi, comandante in capo delle forze armate di Kiev, in un post su Telegram citato da Ukrinform.

Zaluzhnyi ha anche pubblicato un video che mostra il lavoro dell'aeronautica ucraina durante l'invasione su vasta scala della Russia. Nel video, il comandante della brigata dell'aviazione tattica, Oleksiy Maniushkin, sottolinea che l'aereo sovietico MiG-29, attualmente utilizzato dai piloti ucraini, è obsoleto. Invece, l'F-16 può utilizzare l'intera gamma di armi in servizio con i Paesi della Nato.

"Stiamo usando alcune armi occidentali come Harm. È un missile anti-radar, ma la sua efficacia sarà molto più alta se lo usiamo con l'F-16", ha osservato Maniushkin.

Il 28 marzo, durante le audizioni alla commissione Forze armate del Senato, il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, aveva però affermato che, più dei caccia, "ora il bisogno principale degli ucraini è la difesa antiaerea" aggiungendo che "hanno anche bisogno di armi a lungo raggio e veicoli blindati".

Tuttavia, Austin non ha escluso la possibilità che gli F-16 vengano inviati a Kiev in un secondo momento: "Se questa decisione verrà presa, ci vorranno circa 18 mesi per prepararli a utilizzarli. Ma questo non aiuterà gli ucraini in questa fase della guerra. Gli ucraini possono ottenere aerei da combattimento in futuro? Siamo tutti convinti di sì.

Potenzialmente, potrebbe essere l'F-16 o un altro velivolo di quarta generazione", ha concluso il capo del Pentagono. (ANSA).