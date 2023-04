Biden chiede nuove regole più stringenti per le banche

Joe Biden chiede alle autorità di regolamentazione americane regole più stringenti per le banche medie, incluso il rovesciamento di alcune delle norme dell'era Trump. La richiesta segue i fallimenti di Silicon Vally bank e Signature Bank.

Biden, riferisce un funzionario della Casa Bianca, sostiene l'ipotesi di regole più stringenti per banche con oltre 100 miliardi di dollari di asset, come nel caso di Svb. Il presidente inoltre è favorevole ad abolire alcune delle norme dell'era Trump per far tornare in vigore molte delle misure della Dodd-Frank, la riforma finanziaria del 2008. Pur non proponendo soluzioni legislative, la Casa Bianca chiede stress test annuali, e non ogni due anni come accade ora, per le banche con 100-250 miliardi di dollari di asset e un rafforzamento degli strumenti di vigilanza per assicurare che le banche possano sostenere il rialzo dei tassi di interesse.