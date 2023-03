Negli Usa il mistero del paperone scomparso

Può un miliardario morire senza che nessuno se ne accorga? E' quanto ci si domanda da giorni in America riguardo al mistero di un Paperone scomparso. Tutto nasce dal pagamento di una maxi imposta di successione da 7 miliardi di dollari ricevuta dal Tesoro americano lo scorso 28 febbraio. Si tratta di una cifra record, la più alta per questo tipo di tasse da almeno il 2005, come riportano i media. Il fatto è che nessuno dei super ricchi americani è morto nel 2022, e la cosa strana è come possa una persona con un tale patrimonio essere vissuta fuori dai radar sino alla fine.

Un portavoce del Tesoro ha spiegato al sito Quartz che "non si è trattato di un errore", e anche un portavoce dell'Internal Revenue Service ha escluso problemi con il sistema di elaborazione. Queste sono le uniche informazioni a disposizione visto che le norme sulla privacy impediscono ai funzionari governativi di rendere noti dettagli su qualsiasi dichiarazione dei redditi.

Quartz ha provato a fare una simulazione sull'ammontare del patrimonio ereditato per il quale si è arrivati a pagare un'imposta di 7 miliardi, stimandolo tra i 17 e i 35 miliardi di dollari. Una fortuna consistente che, anche considerando il valore più basso, renderebbe il misterioso miliardario deceduto una delle 100 persone più ricche del mondo, secondo la classifica di Bloomberg News.

Il sito ricorda poi che sebbene l'imposta sulla proprietà sia stata ridotta nel 2017 durante la riforma fiscale dell'allora presidente Donald Trump, gli introiti sono aumentati vertiginosamente negli ultimi anni, probabilmente a causa dell'eccesso di decessi degli anziani durante la pandemia.

Nell'anno fiscale in corso (iniziato a ottobre), il governo degli Stati Uniti ha raccolto quasi 8 miliardi di dollari in più di tasse sulla proprietà e sulle donazioni rispetto all'anno precedente.

Sulla base dell'aliquota fiscale, il pagamento ricevuto dal Tesoro Usa di 7 miliardi di dollari implicherebbe così una fortuna di circa 17,5 miliardi di dollari. Ma in caso fossero state applicate le possibili esenzioni, il think tank di Washington Tax Policy Center ricorda che le proprietà generalmente pagano un'aliquota fiscale effettiva del 17%. E anche se solo il 50% del patrimonio fosse imponibile, si arriverebbe ad un valore potenziale di 35 miliardi di dollari. Sul Paperone scomparso il mistero resta così fittissimo e si esclude, perchè morto l'anno precedente, Sheldon Adelson il magnate dei casinò deceduto a gennaio 2021.