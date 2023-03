Tajani a Blinken: "Stretta collaborazione sulla Tunisia"

"La Tunisia è un attore centrale per la sicurezza e la stabilità del Mediterraneo. L'Italia è pronta, attraverso una collaborazione sempre più stretta con i Paesi della Ue e gli Stati Uniti, a contribuire alla stabilità del Paese". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in una telefonata con il segretario di Stato Usa Antony Blinken. "Dobbiamo svolgere un'azione comune affinché le principali istituzioni finanziarie internazionali possano intervenire a sostegno della Tunisia, che dovrà a sua volta intraprendere, necessariamente, un percorso di riforme sostenibile ed efficace", ha aggiunto Tajani.

"Sono stato lieto di parlare oggi con il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani delle sfide in Tunisia e delle misure che gli Stati Uniti e i nostri alleati possono adottare per sostenere le aspirazioni del popolo tunisino per un governo democratico e responsabile": lo ha twittato il segretario di stato americano Antony Blinken.