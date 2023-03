Una ragazza spara in una scuola a Nashville, 7 morti

L'ennesima strage in una scuola americana e ancora bambini tra le vittime della follia delle armi: una 28enne, forse una ex studentessa, è entrata nella Covenant School di Nashville, in Tennessee, imbracciando due fucili e una pistola e ha aperto il fuoco lasciando a terra, senza vita, sei persone di cui almeno tre piccoli alunni delle elementari. Un'altra strage, la 129/ma sparatoria di massa negli Stati Uniti solo dall'inizio dell'anno, ovvero oltre una al giorno da gennaio. Il tempestivo intervento della polizia ha evitato il peggio: dalla chiamata al 911 all'uccisione della killer all'interno della scuola privata sono trascorsi solo 14 minuti. La donna è stata fermata al secondo piano dell'edificio, quando si trovava ancora nell'atrio e non aveva quindi avuto tempo di entrare in nessuna classe, anche se si era già lasciata dietro una scia di sangue innocente. I cinque agenti arrivati per primi l'hanno affrontata e l'hanno uccisa sul posto. "Stiamo cercando di identificarla", afferma la polizia. "Stiamo passando al vaglio i filmati delle telecamere all'interno della scuola" dove la killer - che inizialmente gli agenti pensavano fosse una teenager - è entrata da una delle porte laterali. L'identificazione dell'aggressore è cruciale per procedere con le indagini e una volta a conoscenza dell'identità della donna, sarà possibile per gli investigatori procedere con mandati di perquisizione e cercare di capire il perché di un gesto così folle.



Desta particolare attenzione il fatto che ad aprire il fuoco sia stata una donna, un caso molto raro. Dal 1979 le sparatorie di massa compiute da donne in America sono state solo 17, di cui 7 - inclusa quella odierna - hanno avuto una scuola come drammatico teatro. "Un'altra sparatoria in una scuola. Sono senza parole: i nostri bambini meritano molto meglio", afferma la First Lady Jill Biden. "Le scuole dovrebbero essere luoghi sicuri dove imparare e insegnare. Quando è troppo è troppo, il Congresso deve agire contro la violenza delle armi da fuoco. Quanti bimbi devono ancora morire prima di agire?", ha aggiunto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, tornando a chiedere a nome di Joe Biden il divieto delle armi d'assalto. Un divieto che il presidente chiede, senza successo, da quando è entrato alla Casa Bianca scontrandosi con l'opposizione dei repubblicani in Congresso, che vedono nella difesa del Secondo Emendamento, una delle loro maggiori battaglie.

Il Congresso deve agire e vietare le armi d'assalto, afferma il presidente Joe Biden intervenendo sulla sparatoria di Nashville. "Quando accaduto" a Nashville "è un incubo. Dobbiamo fare di più contro la violenza di armi da fuoco, per proteggere le scuole affinché non diventino prigioni", ha sottolineato.