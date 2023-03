Ucraina, Mosca ridimensiona i piani per offensiva di primavera

Il Cremlino ha ridimensionato i piani per un'ulteriore offensiva in Ucraina questa primavera e si concentrerà sulla difesa dei territori conquistati in previsione di una controffensiva delle forze di Kiev che dovrebbe iniziare a breve: la decisione, secondo fonti anonime interpellate dall'agenzia Bloomberg, sarebbe stata presa alla luce degli scarsi progressi registrati finora sul campo di battaglia.

Mosca sta inoltre cercando di arruolare fino a 400mila 'soldati a contratto' quest'anno per rimpiazzare le perdite subite finora. Secondo le fonti, infatti, le autorità russe vogliono evitare un'altra mobilitazione su larga scala in vista della campagna per le elezioni presidenziali del prossimo marzo.

Le autorità avrebbero già avviato una campagna per reclutare i mercenari, mentre i funzionari sul campo hanno inviato convocazioni a potenziali volontari puntando soprattutto su veterani e residenti rurali. Allo stesso tempo, alcuni esperti e funzionari ritengono che l'obiettivo dei 400mila "soldati a contratto" non sia realistico.

Kiev chiama Pechino

Intanto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista al quotidiano giapponese Yomiuri Shimbun sostiene che la Cina non si è proposta a Kiev come mediatore nel conflitto in Ucraina: "Pechino non mi ha inviato una proposta per fare da mediatore. Non ho ricevuto la proposta di incontrarci", afferma Zelensky, aggiungendo: "Inoltre, ho inviato messaggi diretti (a Pechino), attraverso canali diplomatici, dicendo che voglio parlare con il leader della Cina".

Gb, l'attacco a Bakhmut è praticamente in fase di stallo

L'attacco russo alla città di Bakhmut, nell'Ucraina orientale, è praticamente in fase di stallo, soprattutto a causa delle pesanti perdite subite finora da Mosca: lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence. Anche Kiev ha subito forti perdite, ma il rapporto - pubblicato su Twitter - sottolinea che la situazione russa è stata probabilmente aggravata dalle tensioni tra il Ministero della Difesa russo e il Gruppo Wagner. In questo quadro, la Russia ha spostato presumibilmente il suo obiettivo operativo verso Avdiivka, a sud di Bakhmut, e il settore di Kreminna-Svatove a nord, aree in cui probabilmente Mosca punta solo a stabilizzare la sua linea del fronte. Questo, conclude il rapporto, suggerisce un ritorno a un disegno operativo più difensivo dopo i risultati inconcludenti dei suoi tentativi di condurre un'offensiva ad ampio raggio dall'inizio dell'anno.