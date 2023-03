Ucraina: Iran, ci opponiamo al proseguimento della guerra

L'Iran si oppone al proseguimento della guerra in Ucraina. Lo ha affermato il ministro degli Esteri della Repubblica islamica Hossein Amirabdollahian durante una telefonata con l'omologo svizzero Ignazio Cassis, come riporta Irna. Teheran è pronta ad aiutare per arrivare a una risoluzione della crisi in Ucraina in tempi brevi, ha aggiunto Amirabdollahian.

Durante un colloquio telefonico con l'omologo austriaco Alexander Schallenber, il ministro iraniano è tornato a parlare del conflitto tra Mosca e Kiev ribadendo che la Repubblica islamica rifiuta fermamente di partecipare al conflitto, come ricordato nei giorni scorsi dalla Guida Suprema Ali Khamenei, e ha invitato nuovamente le autorità ucraine a fornire prove convincenti sull'utilizzo di droni iraniani da parte della Russia durante la guerra. (ANSA).