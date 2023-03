Johansson, valuto viaggio a Tunisi con Italia e Francia

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - La Commissione europea sta "valutando un viaggio in Tunisia con il ministro italiano" Matteo Piantedosi. Lo ha annunciato la commissaria Ue agli Interni, Ylva Johansson, al suo arrivo al summit dei Socialisti Ue a Bruxelles. Il team della commissaria ha poi precisato che la missione dovrebbe tenersi in aprile con la partecipazione anche del ministro francese Gerald Darmanin.

"Stiamo lavorando con l'Italia, c'è un ottima cooperazione, ora dobbiamo lavorare con i Paesi d'origine per fermare le partenze", ha evidenziato Johansson. (ANSA).