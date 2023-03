Zelensky, questo non può essere 'solo un altro giorno'

"Questo non deve diventare 'solo un altro giorno' in Ucraina o in qualsiasi altra parte d'Europa o del mondo. Il mondo ha bisogno di maggiore unità e determinazione per sconfiggere il terrore russo più velocemente e proteggere vite umane". Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky con riferimento ai raid russi di oggi. (ANSA).