Zelensky ai soldati al fronte, 'onorato di essere con voi'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato i militari ucraini al fronte vicino Bakhmut e ha tenuto un momento di silenzio in memoria di coloro che sono caduti in guerra. "Sono onorato di essere qui oggi, nell'est del nostro paese, nel Donbas, e di premiare i nostri eroi, ringraziarvi, stringere la mano. Grazie per aver protetto lo stato, la sovranità, l'est dell'Ucraina", ha detto. Intanto sui social ufficiali viene pubblicato il video dell'incontro e della consegna delle onorificenze. (ANSA).