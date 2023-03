Mosca, 'Usa non mettano a prova nostra pazienza con droni'

Mosca mette in guardia gli Stati Uniti dal "mettere alla prova la pazienza" della Russia continuando i sorvoli di droni sul Mar Nero. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov. Il diplomatico, citato dall'agenzia Ria Novosti, ha affermato che gli Usa "negano cinicamente" il divieto imposto dalla Russia ai sorvoli un'area del Mar Nero in seguito al conflitto in corso in Ucraina.

(ANSA).