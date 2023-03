Gb, possibile che russi stiano perdendo lo slancio a Bakhmut

C'è una "possibilità realistica" che l'assalto russo alla città di Bakhmut, nella regione orientale ucraina di Donetsk, stia perdendo lo slancio limitato che aveva ottenuto, in parte poiché alcune unità sono state riallocate in altri settori: lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence.

Negli ultimi giorni le forze ucraine hanno iniziato un contrattacco locale a ovest della città, che probabilmente alleggerirà la pressione sulla minacciata via di approvvigionamento H-32, si legge inoltre nel rapporto pubblicato su Twitter.

Intanto, i combattimenti proseguono intorno al centro della città e la difesa ucraina rimane a rischio di accerchiamento da nord e sud. (ANSA).