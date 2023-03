Gb: Johnson, 'dico con la mano sul cuore che non ho mentito'

"Lo dico con la mano sul cuore: non ho mentito alla Camera dei Comuni". Lo ha detto Boris Johnson nella sua dichiarazione iniziale davanti alla commissione bipartisan di Westminster, nota come Privileges Committee, che sta conducendo un'inchiesta per stabilire se l'attuale deputato Tory abbia "fuorviato" i parlamentari con le sue dichiarazioni sullo scandalo del Partygate quando era primo ministro.

L'audizione, decisiva per la carriera politica di Johnson, è stata interrotta dopo pochi minuti per permettere il voto ai Comuni sul Windsor Framework, l'intesa di modifica del protocollo post Brexit sull'Irlanda del Nord. (ANSA).