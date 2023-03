Ucraina: Cina, mai fornite armi, Usa non puntino il dito

La Cina "non è né creatrice né parte della crisi in Ucraina, né ha fornito armi ad alcuna delle due parti in conflitto". Il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, rispondendo alle critiche del segretario di Stato americano Antony Blinken sulla copertura diplomatica data da Pechino a Mosca, ha detto che "gli Usa non sono qualificati per puntare il dito contro la Cina, figuriamoci incolparla".

Inoltre, ha aggiunto Wang nel briefing quotidiano, "dicono di voler mantenere la pace, ma la gente non vede alcun passo effettivo", mentre "quello che vedono tutti è che gli Usa continuano a fornire armi al campo di battaglia". (ANSA).