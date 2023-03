Cina, 'La visita del ministro tedesco a Taiwan è un atto vile'

La Cina ha espresso una "forte protesta" alla Germania per il "vile atto" della ministra dell'Istruzione tedesca Bettina Stark-Watzinger, prima esponente del governo di Berlino in 26 anni a recarsi a Taiwan. "Chiediamo alla parte tedesca di rispettare il principio della 'Unica Cina', di smettere subito di interagire e di inviare segnali errati alle forze separatiste di Taiwan e di usare la questione come pretesto per interferire negli affari interni della Cina", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin.

Pechino adotterà "ciò che è necessario per difendere con decisione la sua sovranità e integrità territoriale".