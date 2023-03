Mosca apre un'indagine penale sul procuratore della Cpi

Mosca ha aperto un'indagine penale contro il procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan, dopo che il tribunale con sede all'Aja ha emesso un mandato di arresto per il presidente Vladimir Putin. "Il Comitato investigativo russo ha aperto un procedimento penale contro il procuratore della Corte penale internazionale Karim Ahmad Khan" e diversi giudici della Cpi, ha dichiarato il Comitato investigativo, sottolineando la loro decisione "illegale" di chiedere l'arresto di Putin.

"Le azioni intraprese dai giudici della Corte penale internazionale contengono segni di crimini come un atto consapevolmente illegale di custodia cautelare, così come i preparativi per un attacco a un rappresentante di uno Stato straniero che ha diritto alla protezione internazionale con l'obiettivo di complicare le relazioni internazionali", ha dichiarato il servizio stampa del Comitato investigativo russo, citato dalle agenzie russe. E' stato inoltre reso noto che un procedimento penale contro il procuratore della Cpi Karim Ahmad Khan con l'accusa di aver perseguito una persona notoriamente non colpevole e di aver accusato illegalmente una persona di aver commesso un crimine grave.