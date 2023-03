Kuleba a Ue, 'bene piano munizioni ma attuarlo presto'

(ANSA) - BRUXELLES, 20 MAR - "La necessità più prioritaria è quella delle munizioni per l'artiglieria. Non si tratta solo di quantità, ma anche di velocità di approvvigionamento: prima avremo il maggior numero possibile di proiettili più vite saranno salvate". È quanto ha detto - a quanto si apprende - il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba nel corso del suo intervento al Consiglio Affari Esteri in corso a Bruxelles. Il ministro ha detto che l'Ucraina apprezza il piano della Commissione per fornire le munizioni a Kiev e conta "sulla sua rapida attuazione" e sulla "pronta fornitura" alle sue Forze Armate. (ANSA).