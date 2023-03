Blinken, mondo non si faccia ingannare da mossa Russia-Cina

Il mondo non deve essere ingannato da alcuna mossa tattica della Russia sostenuta dalla Cina: lo ha detto in una conferenza stampa a Washington il segretario di stato Usa Antony Blinken commentando la visita di Xi Jinping a Mosca.

La visita di Xi Jinping a Mosca dopo il mandato d'arresto della corte penale internazionale dell'Aja suggerisce che la Cina non pensa che il Cremlino debba rispondere delle sue responsabilita' per le atrocita' in Ucraina, ha inoltre detto il segretario di stato Usa.