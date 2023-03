Singapore invita a 'rapida conclusione' dell'accordo Asean-Ue

Il Ministro degli Esteri di Singapore Vivian Balakrishnan parlando in occasione del 25° anniversario della Fondazione Asia-Europa (Asef) sull'accordo di libero scambio Asean-Ue, ha chiesto una "rapida conclusione" dell'accordo stesso. I negoziati sono iniziati nel 2007, ma dopo che le discussioni sono state sospese nel 2009, l'Ue ha continuato a perseguire accordi commerciali bilaterali con i singoli Stati membri dell'Asean.

"Queste cose non accadono spontaneamente. Richiede sforzo, impegno e comunicazione. Soprattutto, richiede la costruzione di fiducia e comprensione reciproche", ha affermato.

L'Asef, nata nel 1997, è un'organizzazione intergovernativa senza scopo di lucro con molteplici ruoli, tra cui la promozione della società civile dell'Asia-Europe Meeting (Asem), un forum intergovernativo istituito nel 1996 per affrontare questioni politiche, economiche e socio-culturali questioni e creare opportunità di collaborazione tra i suoi 53 partner. (ANSA).