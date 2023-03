Nato: media, ok di Ankara a ingresso Helsinki entro maggio

- "La Turchia prevede di approvare l'adesione della Finlandia alla Nato, indipendente da quella della Svezia, prima delle elezioni che si terranno il 14 maggio". Lo riporta Anadolu. Il presidente finlandese Sauli Niinisto si recherà domani in visita ufficiale in Turchia e venerdì a Istanbul è previsto un incontro con l'omologo turco Recep Tayyip Erdoğan in cui sarà discussa l'adesione di Helsinki nell'Alleanza atlantica. (ANSA).